Главврач свердловского центра медицины катастроф ушел в отставку после 33 лет работы

Главный врач Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов покидает свой пост.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения региона, Попов уходит в отставку в канун своего 70-летия. Сегодня он передает дела после 33 лет и одного месяца во главе свердловского центра медицины катастроф, который создавал с нуля в 1993 году.

Однако на пенсию медик пока не собирается. Виктору Попову предложили возглавить кафедру "скорой помощи" и медицины катастроф в Уральском государственном медицинском университете, и он уже дал свое согласие.

Как добавили в минздраве, с понедельника исполняющим обязанности руководителя центра назначен Иван Фролов, долгое время работавший заместителем Попова.