Врио главы Екатеринбурга взял на личный контроль ситуацию со старым домом на Хохрякова

Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов взял на личный контроль ситуацию со старым домом №35 на улице Хохрякова.

Как рассказал Галямов в своем канале, сегодня он побывал там перед приемом жителей в Кировском районе. Врио мэра лично проверил работу специалистов, которые проводят обследование, пообщался с жильцами и зашел в гости к одной из них.

"В настоящее время ведутся работы по расчистке и освобождению фундамента, необходимо взять пробы грунта для лабораторного исследования. Сегодня уже обеспечен доступ к перекрытиям, что позволит получить полную информацию о конструкции дома", - отметил Рустам Галямов.

Он заверил, что продолжит информировать о ходе работ и дальнейшей судьбе дома на Хохрякова.

Напомним, ранее врио главы Екатеринбурга пообещал приучить УК реагировать на обращения жителей города.