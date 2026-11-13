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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Два автобуса в Екатеринбурге изменят маршруты со следующей недели

Начиная со следующего понедельника автобусы №№53 и 89 изменят свои маршруты. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, эти изменения помогут улучшить транспортное обслуживание поселка Совхозный.

Автобус №53 перенаправят на конечный остановочный пункт "Окраинная". Маршрут будет следовать по улицам: Окраинная – Дорожная – Военная – Патриса Лумумбы – Московская – Щорса – 8 Марта – Академика Шварца.

Маршрут №89 будет продлен до остановки "17-я Мехколонна". Он проследует по улицам: Европейская – Мостовая – Предельная – Умельцев – 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Комсомольская – Первомайская – Мира – Библиотечная – Гагарина – Вишневая.

Ранее мы писали, что сразу 19 автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменят свое направление. Решение было принято после обсуждения с местными жителями и Центром управления перевозками. Новые маршруты позволят избежать дублирования и упорядочить движение общественного транспорта.

Теги: Екатеринбург, Совхозный, автобус, маршрут


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