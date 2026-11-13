В Англии впервые за 58 лет паровоз насмерть сбил человека

В Англии впервые за 58 лет паровоз насмерть сбил человека.

По данным газеты The Sun, трагедия случилась в Лондоне 11 ноября. Паровоз сбил человека на путях на станции Хэнуэлл в 6.30 по местному времени. Туристический локомотив 34028 Eddystone следовал пустым из депо Саутхолл на вокзал Виктория. Там он должен был забрать пассажиров и отправиться по маршруту по городам графства Кент на юге Англии.

Это был особый экспресс, запущенный в память о павших британских военнослужащих по случаю Дня перемирия – годовщины подписания Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны (подписано 11 ноября 1918 г.). Из-за гибели человека рейс был отменен, пишет ТАСС.