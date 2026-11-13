Посол России в Германии заявил, что вопрос компенсации по "Северным потокам" будет решаться после расследования

Вопрос о компенсации ущерба по газопроводам "Северный поток" будет решаться после установления исполнителей и заказчиков теракта, заявил РИА "Новости" посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Поэтому крайне важно, чтобы преступление было расследовано, чтобы были установлены и непосредственно исполнители, и, разумеется, заказчики всего этого дела. А потом уже, видимо, будем решать вопрос о компенсации ущерба, потому что он нанесен, причем он нанесен не только нам", - сказал Нечаев на церемонии в Киле.

Посол добавил, что ущерб нанесен также Германии и зарубежным экономическим операторам, которые участвовали в строительстве газопровода.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.