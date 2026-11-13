Медведев назвал главу евродипломатии Каю Каллас глупой

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас глупа, потому никто не видит ее в роли переговорщика от Европы. Соответствующий пост Медведев опубликовал в своем канале "Макс", передает корреспондент Накануне.RU.

"Кая Каллас <...> пишет, что должна представлять Евросоюз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупа. И вообще ЕС никто пока на переговоры по конфликту не звал", - написал Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что основной темой саммита ЕС в Дублине стал спор о том, кто должен представлять Европу на переговорах по Украине. Как писал Politico, политики и группировки стремятся получить место за столом переговоров, но из-за разногласий не могут согласовать единого представителя.