Red Wings впервые запускает прямой рейс из Екатеринбурга на горнолыжный курорт у подножия Хибин

Авиакомпания Red Wings впервые запускает прямой рейс из Екатеринбурга в город Кировск на Кольском полуострове. Выбрав именно это направление, уральцы смогут попасть на популярный горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", который является самым высокогорным на Северо-западе России.

"Курорт расположен у подножия Хибин – гор на Кольском полуострове. "Большой Вудъявр" хорошо известен среди фанатов горнолыжного спорта, которые ценят его за интересные трассы и долгий сезон. На склонах курорта работают несколько современных подъемников. Благодаря этому туристам не придется терять много времени в очередях, как на многих других курортах", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Туристы также смогут увидеть северное сияние и посетить легендарную Териберку на берегу Северного Ледовитого океана.

Первый рейс запланирован на 25 декабря, после чего самолеты начнут летать из уральской столицы дважды в неделю. Время в пусти составит 3 часа 5 минут, а пассажиры, оформившие билеты по тарифам "стандарт" и "максимум", смогут провезти горнолыжное снаряжение бесплатно. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте компании.