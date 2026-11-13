В Сургуте мужчина напал на участкового с ножом и похитил табельное оружие

В Сургуте 24-летний мужчина напал на сотрудника полиции с ножом и похитил его табельное оружие. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

По предварительным данным, днём 13 ноября 2026 года мужчина пришёл в участковый пункт полиции, чтобы подать заявление. Внезапно он достал нож и попытался напасть на участкового уполномоченного. В ходе борьбы нападавший завладел табельным оружием и скрылся.

В кратчайшие сроки его местонахождение установили, однако мужчину обнаружили мёртвым. Предположительно, он свёл счёты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.