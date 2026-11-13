В ПДД готовят новые нормы для средств индивидуальной мобильности

Москва предлагает новые правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Департамент транспорта направил свои предложения в Минтранс России - если их примут, нормы будут действовать по всей стране.

Главное в проекте: скорость СИМ хотят технически ограничить до 25 км/ч, ездить на них в общественных местах разрешат только с 16 лет, а парковать - только на специальных площадках. Это касается и электровелосипедов мощностью до 0,25 кВт. Об этом сообщили в "Максе" ведомства.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что сервисы проката и доставки стали привычной частью городской жизни, но важно не допустить роста рисков для пешеходов. Новые правила опираются на опыт столицы и должны сделать использование СИМ понятнее и безопаснее.

Министерство транспорта России подготовило масштабные изменения ПДД: курьерам запретят выезжать на тротуары, нельзя будет кататься вдвоем на электросамокатах, владельцы мощных электровелосипедов должны будут иметь права категории М, а для средств индивидуальной мобильности могут ввести платную парковку; при этом обычным гражданам по-прежнему разрешат ездить на электросамокатах по тротуарам, а еще планируют добавить новые дорожные знаки для мест парковки оперативных служб.