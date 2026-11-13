СМИ: Проректора университета "Синергия" задержали по делу о хищении

Следователи допросили проректора по региональному развитию частного университета "Синергия" Михаила Ерофеева по делу о хищении при выполнении государственного контракта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, в учебном заведении проведены масштабные обыски и выемка документации.

Утверждается, что Ерофеев задержан. Ущерб по делу составляет порядка 20 млн рублей.

По информации Shot, при выполнении госконтракта на 31,5 миллиона рублей руководство университета фактически потратило лишь 13,5 млн. Результат работ же не соответствовал техническому заданию. 9 ноября в Москве и области были проведены обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"Синергия" не первый раз оказывается в центре скандалов. Так, в 2022 году вскрылась выдача вузом фиктивных справок для отсрочки от мобилизации, ряд сотрудников был уволен и осужден. Деятельность университета критиковали и на самом высоком уровне. В частности, бывший министр образования Дмитрий Ливанов называл деятельность учебного заведения "массовым обманом людей". Вице-спикер Госдумы, бывший вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко также высказывала сомнения в качестве образования, которое получают студенты "Синергии".