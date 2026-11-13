Глава Euroclear: Передача кому-либо активов России приведёт к банкротству депозитария

Глава расположенного в Брюсселе депозитария Euroclear Валери Урбен высказалась о последствиях для организации, которые могут возникнуть в случае передачи от неё кому-либо замороженных российских активов.

Читайте также: Вспомнили о своём

В интервью газете Le Soir Урбен заявила, что нельзя "передать" только активы и забывать о пассивах. Передача создала бы огромный дисбаланс и привела бы к банкротству Euroclear. Дополнительным фактором риска Урбен назвала судебное разбирательство, которое Банк России уже инициировал против Euroclear, охарактеризовав этот иск как "дамоклов меч", пишет ТАСС.

В январе 2026 г. в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Именно на счетах Euroclear "заморожена" основная часть средств из российских резервов. 15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear Bank о взыскании $249,43 млрд (18,7 трлн руб.). ЦБ указывал, что ущерб от действий Euroclear выражается в том, что Банк России не может распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами. Депозитарий отказался исполнять решение российского суда о замороженных активах, и позже направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановлении рассмотрения дела по иску Банка России до вынесения судебного акта европейского суда.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ, 180 из которых хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.