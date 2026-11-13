ТМК подтвердила статус "золотого" работодателя по версии Forbes

Деловой журнал Forbes включил Трубную металлургическую компанию (ТМК) в число лучших работодателей России, присудив ей наивысшую "золотую" степень в своём ежегодном рейтинге. За текущий период организация заработала максимально возможные очки сразу в двух из трёх критериев.

Как сообщает пресс-служба ТМК, итоговая классификация включает четыре ступени: "Бронзу", "Серебро", "Золото" и "Платину", формируемые по результатам анализа прогресса в трёх главных сферах — экологии, корпоративном управлении и взаимодействии с персоналом и социумом. По двум первым категориям ТМК заняла высший "платиновый" уровень, добившись роста показателей в области охраны окружающей среды.