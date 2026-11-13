В Губахе студентка колледжа предстанет перед судом за нападение с ножом на работницу школы

В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней студентки колледжа, обвиняемой в хулиганстве с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, вечером 3 апреля 2026 года обвиняемая, вооружившись кухонным ножом, зашла в здание одной из школ Губахи. Грубо нарушая общественный порядок, она нанесла два удара ножом в спину 72-летней работнице учебного заведения, а затем демонстративно повредила предметы интерьера.

Девушку задержали, по ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователь осмотрел место происшествия, изъял орудие преступления и допросил свидетелей. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшей причинены повреждения, не повлёкшие вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.