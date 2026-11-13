Жительницу Эстонии осудили за попытку вывезти сковородки и €50 в Россию

В Эстонии суд дал 62‑летней женщине четыре месяца условно за попытки вывезти в Россию сковородки, кофейные фильтры и 50 евро. По данным ТАСС со ссылкой на портал "ERR", срок останется условным, если год она не нарушит правила снова.

Все началось в феврале: на пункте пропуска в Нарве у женщины нашли две алюминиевые сковородки. В марте она снова поехала через границу - в кошельке лежала купюра в 50 евро. В октябре на КПП "Койдула" в ее вещах обнаружили шесть упаковок кофейных фильтров.

Суд постановил забрать и уничтожить сковородки и фильтры, а 50 евро - передать государству. Еще женщина должна заплатить 1 тыс. евро судебных расходов в течение года после того, как приговор вступит в силу.

Ранее в Шереметьево таможенники задержали 28‑летнего россиянина, который пытался вывезти в Бишкек 136 миллионов рублей: 129 миллионов нашли в чемодане (108 пачек пятитысячных купюр), еще 7 миллионов - в сумке для ручной клади.