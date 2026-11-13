Модернизация Кировской котельной: как обновление оборудования отразится на тарифах ЖКХ

14 Ноября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Уральский меридиан/Лидия Аникина

Модернизация Кировской котельной: как обновление оборудования отразится на тарифах ЖКХ

Работы по модернизации Кировской котельной в Екатеринбурге вышли на финишную прямую. Уже в начале 2027 года объект выйдет на пусконаладочный этап. Подробнее о ходе модернизации и как это отразится на стоимости коммунальных услуг — в материале Накануне.RU.

В представлении обывателя котёл — "небольшая кастрюля". Но в сфере энергетики котёл представляет собой гигантское сооружение массой примерно в 200 тонн и высотой 15–20 метров, что равняется высоте пяти-шестиэтажного дома. И внутри этого "дома" сейчас кипит работа: в рамках модернизации, напомним, будут полностью заменены экранные поверхности котла, изменена конструкция топки — газовые горелки опустят ниже, их заменят на более современные, увеличенной мощности. Конвективные части котла также меняются — диаметр труб увеличивают с 28 до 38 мм, причём верхняя часть будет выполнена из оребрённых труб. По сравнению с гладкими трубами у них гораздо более высокая теплоотдача, что повысит надежность теплоснабжения горожан.

Заместитель директора по строительно-монтажным работам подрядной организации Дмитрий Трофимов пояснил, что с увеличением диаметра труб будет больше проходимость воды.

"Котёл сам по себе морально устарел. Время и технологии идут вперёд", — сообщил Трофимов.

Кировская котельная "Т Плюс"(2026)|Фото: Уральский меридиан/Лидия Аникина

Также будут заменены трубопроводы сетевой воды, нанесена новая тепловая изоляция, появятся новые дутьевые вентиляторы с увеличенным напором и производительностью. Обновление ждёт и систему газоснабжения — будут установлены новые блоки газопотребления. Котёл оснастят необходимыми защитами и блокировками, внедрят систему автоматического управления.

Технический директор центральных котельных Екатеринбурга Михаил Тиунцов отметил, что после реконструкции котельная сможет работать как в базовом, так и в пиковом режиме.

"Это позволит обеспечить пиковый нагрев тепла, который поступает с Ново-Свердловской ТЭЦ нашим потребителям, а также подключать новых потребителей, которые появляются в городе", — прокомментировал он. По его словам, модернизация необходима из-за роста числа потребителей и строительства новых районов.

Кировская котельная "Т Плюс"(2026)|Фото: Уральский меридиан | Лидия Аникина

"Тот состав оборудования, который есть на Кировской котельной, не в полной мере позволяет отпускать тепло. Идёт рост потребителей, строительство, нужны дополнительные мощности", — подчеркнул Тиунцов.

Модернизация котла №2 на Кировской котельной — лишь часть большой программы обновления, которую "Т Плюс" ведёт в Свердловской области. Модернизация неизбежно отражается на стоимости гигакалорий: растут цены на оборудование, материалы, услуги подрядчиков и оплату труда. Тем не менее компания прилагает все усилия, чтобы рост цен не бил по карманам горожан.

Кировская котельная "Т Плюс"(2026)|Фото: Уральский меридиан/Лидия Аникина

Директор филиала "Свердловский" группы "Т Плюс" Павел Родин рассказал, что благодаря соглашению с администрацией Екатеринбурга об исполнении системы теплоснабжения у энергетиков есть возможность прогнозировать и строить долгосрочные планы по модернизации, ремонту и реконструкции объектов.

"В течение 10 лет цена на гигакалорию в Екатеринбурге составит индекс платежа граждан плюс три процента инвестиционная надбавка на модернизацию системы теплоснабжения (Индекс платежа граждан устанавливает Правительство Российской Федерации, ред) . Наша задача — не взять больше. Поэтому мы стараемся не брать кредиты по высокой ставке, а привлекать средства с более низкой ставкой, чтобы это не падало в тариф", — отметил Родин.

Кировская котельная "Т Плюс"(2026)|Фото: Уральский меридиан/Лидия Аникина

На реконструкцию Кировской котельной "Т Плюс" направила свыше 240 млн рублей. Такая же сумма выделена на модернизацию Южной котельной.

Завершить монтаж оборудования и провести пуско-наладку второго котла на Кировской котельной энергетики намерены до конца текущего года. Также в ближайшее время на площадке ТЭЦ "Академическая" планируется начать строительство современной котельной. Проектная документация объекта уже направлена на государственную экспертизу.

Теги: Кировская котельная, модернизация, тарифы, Т Плюс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети