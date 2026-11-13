Модернизация Кировской котельной: как обновление оборудования отразится на тарифах ЖКХ

Работы по модернизации Кировской котельной в Екатеринбурге вышли на финишную прямую. Уже в начале 2027 года объект выйдет на пусконаладочный этап. Подробнее о ходе модернизации и как это отразится на стоимости коммунальных услуг — в материале Накануне.RU.

В представлении обывателя котёл — "небольшая кастрюля". Но в сфере энергетики котёл представляет собой гигантское сооружение массой примерно в 200 тонн и высотой 15–20 метров, что равняется высоте пяти-шестиэтажного дома. И внутри этого "дома" сейчас кипит работа: в рамках модернизации, напомним, будут полностью заменены экранные поверхности котла, изменена конструкция топки — газовые горелки опустят ниже, их заменят на более современные, увеличенной мощности. Конвективные части котла также меняются — диаметр труб увеличивают с 28 до 38 мм, причём верхняя часть будет выполнена из оребрённых труб. По сравнению с гладкими трубами у них гораздо более высокая теплоотдача, что повысит надежность теплоснабжения горожан.

Заместитель директора по строительно-монтажным работам подрядной организации Дмитрий Трофимов пояснил, что с увеличением диаметра труб будет больше проходимость воды.

"Котёл сам по себе морально устарел. Время и технологии идут вперёд", — сообщил Трофимов.

Также будут заменены трубопроводы сетевой воды, нанесена новая тепловая изоляция, появятся новые дутьевые вентиляторы с увеличенным напором и производительностью. Обновление ждёт и систему газоснабжения — будут установлены новые блоки газопотребления. Котёл оснастят необходимыми защитами и блокировками, внедрят систему автоматического управления.

Технический директор центральных котельных Екатеринбурга Михаил Тиунцов отметил, что после реконструкции котельная сможет работать как в базовом, так и в пиковом режиме.

"Это позволит обеспечить пиковый нагрев тепла, который поступает с Ново-Свердловской ТЭЦ нашим потребителям, а также подключать новых потребителей, которые появляются в городе", — прокомментировал он. По его словам, модернизация необходима из-за роста числа потребителей и строительства новых районов.

"Тот состав оборудования, который есть на Кировской котельной, не в полной мере позволяет отпускать тепло. Идёт рост потребителей, строительство, нужны дополнительные мощности", — подчеркнул Тиунцов.

Модернизация котла №2 на Кировской котельной — лишь часть большой программы обновления, которую "Т Плюс" ведёт в Свердловской области. Модернизация неизбежно отражается на стоимости гигакалорий: растут цены на оборудование, материалы, услуги подрядчиков и оплату труда. Тем не менее компания прилагает все усилия, чтобы рост цен не бил по карманам горожан.

Директор филиала "Свердловский" группы "Т Плюс" Павел Родин рассказал, что благодаря соглашению с администрацией Екатеринбурга об исполнении системы теплоснабжения у энергетиков есть возможность прогнозировать и строить долгосрочные планы по модернизации, ремонту и реконструкции объектов.

"В течение 10 лет цена на гигакалорию в Екатеринбурге составит индекс платежа граждан плюс три процента инвестиционная надбавка на модернизацию системы теплоснабжения (Индекс платежа граждан устанавливает Правительство Российской Федерации, ред) . Наша задача — не взять больше. Поэтому мы стараемся не брать кредиты по высокой ставке, а привлекать средства с более низкой ставкой, чтобы это не падало в тариф", — отметил Родин.

На реконструкцию Кировской котельной "Т Плюс" направила свыше 240 млн рублей. Такая же сумма выделена на модернизацию Южной котельной.

Завершить монтаж оборудования и провести пуско-наладку второго котла на Кировской котельной энергетики намерены до конца текущего года. Также в ближайшее время на площадке ТЭЦ "Академическая" планируется начать строительство современной котельной. Проектная документация объекта уже направлена на государственную экспертизу.