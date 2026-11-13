Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге завершает работу

Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг покидает пост в связи с завершением срока полномочий. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Мы надеемся, что вы не потеряете связь со Средним Уралом, и рассчитываем на ваше дальнейшее содействие в вопросах укрепления сотрудничества региона с Вьетнамом", - отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Нгуен Май Хыонг работала в столице Урала с июля 2024 года. Генеральное консульство Вьетнама в Екатеринбурге действует с 2007 года.

Ранее сообщалось, что вьетнамская авиакомпания Vietjet Air этой осенью запускает чартерные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово.