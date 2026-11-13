СМИ: За рулем взорванного в Москве автомобиля был бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины

Взорванный в Москве автомобиль принадлежит пресс-секретарю бывшего премьера Украины Николая Азарова, политологу Сергею Заворотному, сообщает SHOT.

Предварительно, под водительское сиденье Toyota Fortuner было заложено СВУ. Оно сработало через несколько минут после того, как машина выехала со двора на улице Кировоградской, пишет телеграм-канал. Устройство могли привести в действие дистанционно.

72-летний Заворотный выжил, его экстренно везут в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

По факту взрыва автомобиля в Москве возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ. На место происшествия выехала следственная группа.

Заворотный - публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. Ранее работал пресс-секретарем экс-премьера Украины Николая Азарова, а до 2004 года - в Госдуме РФ. Сейчас он занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ, пишет Mash. Отмечается, что Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ.