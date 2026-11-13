14 Ноября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

ЕС утвердил для контактов с Россией группу переговорщиков

Лидеры ЕС на саммите в Дублине согласовали делегацию для участия в экспертных переговорах с Россией, в нее войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в ЕС Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

Фактически страны ЕС утвердили тот же состав группы, что летала в Абу-Даби.

Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Также за столом переговоров на момент их начала присутствовали эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Европейцев, вопреки заявлениям официальных лиц Франции, там не было.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что европейцы в Абу-Даби работали в кулуарах с украинской и американской стороной. Он отметил, что вопрос, связанный с возможностью и форматом встречи РФ с европейцами, будет обсуждаться с учетом переговоров в Абу-Даби. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейцы разоблачили сами себя, проведя прямо накануне переговоров в Абу-Даби учения "коалиции желающих" по развертыванию на Украине иностранных воинских контингентов. Она подчеркнула, что, говоря о мире и переговорах, о своем месте за переговорным столом, на самом деле европейцы занимаются ровно противоположным: содержат, спонсируют и вооружают террористический киевский режим. 

Теги: ЕС, переговорщики, переговоры


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