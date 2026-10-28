В Курске из-за атаки БПЛА произошел пожар в здании с серверами системы здравоохранения

В Курске из-за атаки БПЛА загорелось здание, в котором расположены серверы системы здравоохранения. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, пожар локализован, зафиксированы повреждения техники.

"В результате повреждений частично прогнозируем временный сбой информационной системы здравоохранения. Могут быть неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди", - написал губернатор в мессенджере "Макс". Он добавил, что специалисты уже работают над восстановлением серверов.

Хинштейн также сообщил, что пострадавших нет, сотрудников центра переместят в другое помещение.

Всего за сутки над Курской областью сбито 168 беспилотников различного типа.