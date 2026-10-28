Один из пяти пострадавших от атаки БПЛА в Пермском крае продолжает лечение в больнице

Один из пяти пострадавших от атаки БПЛА на промышленное предприятие в Пермском крае 25 октября, продолжает лечение в больнице, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого минздрава, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Трое лечатся амбулаторно. Пятый отказался от медицинской помощи.

Напомним, 25 октября во время атаки силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией Пермского края сбито 11 беспилотников. Промышленный объект на севере края получил незначительные повреждения. Он продолжает функционировать в штатном режиме.