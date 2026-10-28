Детей без семьи стало меньше

За 12 лет число детей, которым нужно семейное устройство, в России сократилось почти вчетверо - со 108 тысяч в 2013 году до 29 тысяч в 2025‑м. При этом доля возвратов из приемных семей выросла с 6,1% (2013) до 7,6% (2025), пишет РБК.

В 2025 году в стране было около 317 тысяч детей‑сирот и детей без попечения родителей; свыше 90 % из них жили в семьях. В федеральном банке данных - сведения примерно о 29,4 тысячах ребят.

Лучше всего ситуация в ЯНАО, Кабардино‑Балкарии, ХМАО, Иркутской, Брянской, Тамбовской областях и ряде других регионов. Сложнее - в Хабаровском крае, Москве, Санкт‑Петербурге, Смоленской области, Республике Коми и Ненецком АО. В НАО в 2025 году вернули каждого четвертого ранее устроенного ребенка, в Смоленской области около половины возвратов - из‑за отсутствия взаимопонимания с опекунами.

Главная проблема - разрыв между ожиданиями приемных родителей и реальным составом детей в банке: 72 % - подростки 12-17 лет, 62 % имеют братьев или сестер, 60% - с особенностями здоровья. По мнению экспертов, ситуацию поможет улучшить популяризация приема таких детей и системная поддержка семей после устройства.