Власти собираются сделать 40% учителей молодыми

По планам Минпросвещения РФ, к 2030 году доля молодых учителей в школах должна составить не менее 40%, а вакансий — не более 1%.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, для достижения этих показателей подготовку учителей планируют адаптировать под нужды школ, обеспечив им сопровождение и после получения диплома. Впрочем, за счет чего резко повысится доля молодых учителей, так и не ясно.

В мае министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что сейчас доля молодых педагогов в школах составляет почти 33%. Правда, он включил в это число учителей до 40 лет, а молодежью в России считаются люди до 35 лет, каковых в школах лишь 22%.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об огромной нехватке учителей, отметив, что доля молодежи составляет лишь 10%. А оптимистичные отчеты профильных ведомств строятся на разных статистических ухищрениях.

Более половины россиян (53%) считают, что за последние 10 лет статус учителя в обществе понизился, судя по опросу SuperJob. Тех, кто считает, что статус учителя повысился, всего 11%. Среди молодежи только 22% считают труд учителя престижным, 55% - нет. А молодые учителя массово уходят из школ после первого же года работы.