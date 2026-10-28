30 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Ухажер "кинул" жительницу Перми почти на полмиллиона, пока она спала

Житель Перми оказался на скамье подсудимых из-за обмана своей своей девушки и хищении у нее телефона и свыше 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области

Все началось в феврале текущего года, когда потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После нескольких встреч пара поехала в Нижний Тагил к знакомой, где стали выпивать. Когда женщина уснула, ее спутник забрал ее мобильный, через онлайн-банк перевел себе свыше 400 тыс. рублей на счета знакомых и уехал. Деньги он стал тратить в тот же день: поездки на такси, покупки в магазинах, в том числе и одежды, сауна вместе с другом. После этого пермяк поехал в автосалон, где купил себе "Ниву Шевроле", а другу "ВАЗ", а затем подарил ему же украденный мобильный своей девушки.

Проснувшись, потерпевшая увидела, что кавалер исчез вместе с ее телефоном, а потом проверила и средства на счете, после чего обратилась в полицию.

Судили грабителя в Нижнем Тагиле, тот полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия как кражу телефона (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и хищение денежных средств с банковского счета в крупном размере (п.п. "в", "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Пермь, Нижний Тагил, хищение, кража, ухажер, суд


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