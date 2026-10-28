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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Для "Гии Свердловского" запросили 13 лет лишения свободы

Свердловский областной суд завершает рассмотрение уголовного дела Георгия Акоева. В скором времени ему вынесут приговор.
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Акоев, также известный как "Гия Свердловский", обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он был арестован в 2025 году. Уголовное дело "авторитета" с августа нынешнего года рассматривает областной суд. Сам он отказался комментировать предъявленное ему обвинение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня в ходе судебных прений гособвинитель попросил назначить Георгию Акоеву 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии особого режима. Также для подсудимого запросили 2 года ограничения свободы и штраф в 3,5 млн рублей.

Оглашение приговора состоится позже.

Ранее Акоеву продлили арест до 21 января 2027 года.

Теги: Акоев, гособвинение, приговор, облсуд


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