В первом полугодии 2026 года доля рефинансирования в общем объёме выдач кредитов наличными в России составила 14–17%

Такие цифры приводят Банк России и аналитики Frank RG. Эксперты называют этот сегмент одним из самых быстрорастущих на рынке розничного кредитования.

Схожий тренд наблюдают и в банках. ВТБ сообщил, что за девять месяцев выдал клиентам более 20 млрд рублей на рефинансирование потребительских кредитов. Основной рост пришёлся на третий квартал — выдачи увеличились на 32% по сравнению со вторым кварталом, на этот период пришлась половина годового объёма. Доля рефинансирования в общих продажах кредитов наличными банка с начала года выросла втрое, а в четвёртом квартале, по прогнозам банка, динамика может ускориться на фоне сезонного спроса.

По данным ВТБ, средний срок, на который заёмщики переоформляют кредиты, — 4 года 9 месяцев, и этот показатель почти не меняется: клиенты предпочитают не укорачивать срок выплат, а снижать ежемесячный платёж. Средний размер такого кредита держится на уровне 1 млн рублей и с начала года вырос на 8%.

«Спрос на рефинансирование диктуется не столько изменением ставок, а осознанным подходом заёмщиков к управлению долговой нагрузкой. Даже в условиях, когда кредитные ставки держатся на текущем уровне, клиенты видят эффект от консолидации: несколько дорогих кредитов заменяются одним, а ежемесячный платёж становится ниже», — рассказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Чтобы воспользоваться программой рефинансирования, у заёмщика не должно быть просрочек по объединяемым кредитам, оформленным в других банках. Как отмечают в ВТБ, большинство клиентов — 85% — переоформляют только один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% — три и более.

Эксперты объясняют растущий интерес к рефинансированию желанием заёмщиков избавиться от дорогих кредитов, оформленных в 2024–2025 годах, и объединить несколько платежей в один.