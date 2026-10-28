Эксплуатацию МКС могут продлить до 2032 года, - Мантуров

Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) могут продлить до 2032 года, Россия обсуждает такую возможность с партнерами. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это не меняет планов по подготовке модулей Российской орбитальной станции. Начало ее развертывания намечено на 2028 год.

Летом текущего года Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Также Россия, и Штаты, создающие свои национальные орбитальные станции, договорились обмениваться техническими аспектами.