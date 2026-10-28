Свердловское МВД: мошенники стали чаще вербовать в преступные схемы детей

В Свердловской области набирает обороты опасная тенденция: мошенники все чаще втягивают в свои преступные схемы детей, которые поневоле становятся слепыми исполнителями, подвергаясь мощному психологическому давлению. Полиция уже зафиксировала целую серию таких ЧП, рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, один из таких печальных примеров произошел в Асбесте. В дежурную часть территориального ОВД обратился 44-летний инженер-технолог местного предприятия. Мужчина сообщил стражам правопорядка о крупной краже в его квартире: из металлического сейфа пропали личные сбережения – 350 тысяч рублей и более тысячи долларов США. Общий ущерб составил порядка 500 тысяч рублей.

"Как выяснили сыщики в ходе проверки, к преступлению оказалась причастна 16-летняя дочь потерпевшего. Девушка, сама того не осознавая, стала основным звеном в циничной афере телефонных мошенников. Все началось с того, что на сотовый телефон доверчивой школьницы поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился курьером службы "Подарочный бокс" и попросил назвать код из СМС, что она и сделала. Спустя некоторое время ей перезвонила с московского номера сотрудница несуществующего учреждения по защите от мошенников и рассказала, что некие злоумышленники получили доступ к ее Госуслугам, а через них – к базе данных отца. Более того, незнакомка ошарашила, что от имени папы преступники якобы пытаются перевести деньги в экстремистскую организацию", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Чтобы спасти от беды свою семью, девочке приказали быстро установить приложение для видеоконференций, через которое необходимо было общаться со "следователем Сергеем Онищиным". Чуть позже лжеследователь заявил, что для предотвращения уголовной ответственности отца в их жилище необходимо провести спецоперацию и изъять все деньги для проверки. Дочь главы семьи строго предупредили: на момент "обыска" в квартире никого не должно быть. Опасаясь за судьбу отца, школьница рассказала аферистам, где находится сейф, и даже отправила им фото его расположения.

В дальнейшем, следуя указаниям кураторов, девушка вышла из дома, оставив ключи от квартиры под крыльцом подъезда, и отправилась гулять. Вернуться домой ей разрешили только через два часа.

"Тогда она и обнаружила в кладовке чужой пакет со слесарным инструментом и черную пыль на полу. В квартире пахло гарью. Однако и про это сообщать родителям испуганный ребенок не стал: девушка прибралась, вынесла найденную котомку в подъезд и оставила ее там. Вечером вернувшийся отец подобрал сумку и разместил объявление в соцсетях о находке. О семейном ЧП стало известно лишь спустя пару недель после случившегося, когда отец обнаружил повреждение задней стенки хранилища – она была аккуратно вырезана болгаркой", - сообщил представитель МВД.

По его словам, ничего другого, кроме как сознаться, школьнице больше не оставалось.

"В связи с участившимися случаями, когда дети попадают под влияние преступников и помогают им ограбить своих родителей, обращаюсь с просьбой к семьям и министру образования Свердловской области Светлане Юрьевне Тренихиной проработать и принять комплекс дополнительных мер по разъяснению в учебных заведениях подрастающему поколению способов и методов, которыми пользуются различного рода мошенники при вербовке несовершеннолетних, а также о предусмотренной российским законодательством уголовной ответственности за пособничество злоумышленникам. Пользуясь возможностью напоминаю землякам всех возрастов, что сотрудники МВД, ФСБ, СКР, налоговой службы, прокуратуры и других правоохранительных и контролирующих ведомств, в том числе банковские специалисты, не просят по телефону или в мессенджере назвать код из СМС, установить сторонние приложения или передать деньги "для проверки". При поступлении звонков от неизвестных все, что нужно сделать, это немедленно прервать диалог и сообщить о произошедшем: если это дети – то родителям, а если взрослые – то в полицию для своевременного реагирования и оказания помощи", - добавил Валерий Горелых.