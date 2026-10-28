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Фото: Накануне.RU

Бывший подполковник Фролов приговорен к 21 году строгого режима по делу о "самострелах" в зоне СВО

Суд приговорил бывшего начальника группы специальных операций 83-й ОДШБ Константина Фролова (позывной Палач) к 21 году колонии строгого режима. Его также лишили четырех орденов Мужества, медали "За отвагу", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и воинского звания "подполковник", пишет "Коммерсантъ".

Процесс проходил в закрытом режиме. Фролова признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, взятках и махинациях с ранениями, которые, по версии следствия, были получены не в боях, а в результате самострелов, сообщили источники издания.

Экс-офицер, по версии обвинения, вместе с подельниками создал организованную группу, совершавшую хищение бюджетных средств. Всего с этим делом связаны более 30 фигурантов.

Бывший военный, как установил суд, поставил на поток организацию самострелов в зоне СВО с целью получения выплат и наград за боевые заслуги, а также занимался съемкой видео постановочных фронтовых подвигов, которые демонстрировались на телевидении как реальные. Как сообщалось, военнослужащие умышленно ранили друг друга, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы. За каждое ранение до ноября 2024 г. выплачивалась компенсация в 3 млн руб. независимо от тяжести травмы. Медики, находившиеся "в доле", вшивали осколки и оформляли фиктивные справки, которые затем становились основанием для вознаграждений.

Фигуранты также занимались приобретением трофейного оружия и боеприпасов. В деле говорится, что некоторое оружие использовалось в качестве подарков высокопоставленным должностным лицам.

По данным "Ъ", изначально дело Фролова слушалось в особом порядке: подполковник полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на своего командира — полковника Артема Городилова. Однако позже Палач отверг все предъявленные ему обвинения и заявил ходатайство об изменении порядка рассмотрения дела на общий.

Теги: Константин Фролов, самострелы, СВО


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