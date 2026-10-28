В Петербурге возбудили дело после сообщений об избиениях и вымогательстве в школе

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о вымогательстве после появившихся сообщений о травле в одной из школ. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, ряд учеников одной из школ в Московском районе регулярно подвергались избиению и оскорблениям со стороны группы сверстников, также сообщается о фактах вымогательства. "Отмечается, что администрация образовательного учреждения должным образом не реагирует на происходящее", - заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в 2025 году произошло увеличение числа случаев травли в образовательных организациях. Об этом говорится в докладе уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Она рекомендовала Правительству нормативно закрепить понятие травли и разработать систему учета случаев травли в школах, а Министерству просвещения – составить критерии, оценивающие эффективность служб примирения.