Сессия ЗСК утвердила изменения в бюджет края на 2026 год и плановый двухлетний период

Сегодня в Законодательном Собрании под председательством Юрия Бурлачко стартовало очередное пленарное заседание. В его работе принимают участие Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, и.о. прокурора региона Александр Трухин, руководитель управления Минюста по краю Игорь Бабаев.

В повестку сессии включено почти 40 вопросов, каждый из которых направлен на урегулирование правоотношений в отраслях экономики и сферах жизни региона, сообщили в пресс-службе ЗСК. Первоочередным депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в бюджет Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Документ парламентариям представил министр финансов региона Александр Кнышов. По его словам, предлагаемые изменения предусматривают уточнение объема доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

При этом в расходной части на 2026 год с учетом перераспределения ассигнований предлагается увеличить социально значимые расходы.

Дополнительные средства предлагается направить на социальную поддержку отдельных категорий граждан, санаторно-курортное лечение участников СВО, доведение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций до целевого показателя, поддержку граждан в части осуществления газификации домовладений, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания и ряд других направлений.

В ходе дискуссии свои позиции обозначили руководители парламентских фракций.

Так, лидер коммунистов в ЗСК Павел Соколенко отметил ряд негативных тенденций и акцентировал внимание на ответственном отношении к каждому бюджетному рублю и важности бюджетной дисциплины.

Денис Хмелевской от имени "справедливороссов" выразил поддержку представленному документу.

Обозначая позицию фракции партии "Единая Россия", ее руководитель Юрий Бурлачко акцентировал, что в рамках обсуждаемого документа речь идет о выверенной и аргументированной оптимизации бюджета.

"В фокусе нашего особого внимания остается обязательное закрытие позиций по поддержке отдельных категорий граждан. Здесь я бы хотел акцентировать, что даже на фоне сжатия бюджетных возможностей государственные инвестиции в реализацию социальной политики все равно демонстрируют рост. Так, в этом году объем направляемых на нее ассигнований планируется увеличить почти на 9,3 процента. В денежном эквиваленте это превышает 13,3 млрд рублей", - сказал Юрий Бурлачко.

Комментируя озвученную информацию, глава региона отметил, что вносимые в закон о бюджете корректировки призваны обеспечить защиту граждан и экономики региона.

"Нам необходимо своевременно реагировать на вызовы, расставлять приоритеты. Тем самым сохранять стабильность в крае и устойчивость экономики. И изменения, которые мы сегодня внесли, позволяют нам быстро реагировать, защитить граждан, в том числе от угроз экономического характера", - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор также добавил, что, несмотря на охлаждение экономики, расходная часть бюджета края в текущем году составит 588 млрд рублей с ростом на 41,2 млрд рублей к уровню 2025 года.

По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект большинством голосов.