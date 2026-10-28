Ущерб от атак БПЛА Ozon оценили в 30,1 млрд рублей

Онлайн‑ретейлер Ozon подсчитал убытки после повреждений 11 логистических объектов из‑за атак беспилотников - они достигли 30,1 миллиарда рублей.

В сумму вошли сразу несколько статей расходов. Прежде всего - стоимость товаров, которые хранились на складах: большую часть продукции пришлось списать из‑за порчи или полной утраты. Еще одна крупная статья - потери из‑за поломки и обесценивания оборудования: техника и элементы складской инфраструктуры серьезно пострадали, а часть систем полностью вышла из строя. Кроме того, компания учитывает дополнительные траты - на устранение последствий, перенастройку логистики и другие срочные расходы из‑за сбоев в работе сети.

При этом часть рисков Ozon заранее застраховал. Сейчас компания ведет переговоры со страховщиками, чтобы получить компенсации. В Ozon уточняют: процесс еще идет - стороны проверяют документы с расчетами ущерба и согласовывают итоговые выплаты.

Ранее ВСУ атаковали логистический центр Ozon в Санкт‑Петербурге - все работники успели эвакуироваться, никто из них не пострадал. В центре возникло возгорание, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации.