Мужчина прыгнул в реку и спас тонущего школьника в Перми, сообщает 112.



Накануне вечером 11-летний мальчик вместе с двумя друзьями пошёл рыбачить на набережную. Дети ходили по бетонным плитам у воды, но в какой-то момент один из них поскользнулся на льду и упал в Каму. Двое друзей удержались, а мальчика начало уносить течением. Он стал звать на помощь. На берегу собрались люди, но никто не решался лезть в холодную воду.



Тогда один из очевидцев, Евгений, разделся и прыгнул в реку. Он добрался до ребёнка, вытащил его за ногу на бетонные плиты и удерживал, пока ему не принесли верёвку. Евгений рассказал 112, что в воде они провели около десяти минут. По словам мужчины, спасатели приехали примерно через полчаса. Мальчик не получил серьёзных травм.