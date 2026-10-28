СМИ: ЕС раскололся из-за разговора с Путиным лидеров Финляндии и Норвегии

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом РФ Владимиром Путиным вызвал раскол в ЕС среди партнеров Украины, пишет The Telegraph.

Европейские лидеры раскритиковали эту инициативу. Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула важность единства Европы, а премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что европейские лидеры вообще не были проинформированы о переговорах.

Источники издания указывают на риск отсутствия единой европейской позиции и угрозу восприятия Европы как препятствия к миру со стороны президента США Дональда Трампа. Теперь Россия будто бы попытается ослабить НАТО, внеся раскол в Европу. А своим звонком Путину Стубб и Стере лишь "вбили клин между европейскими сторонниками Украины". И там теперь возникла сумятица.

Разговор состоялся 27 октября по инициативе Норвегии и Финляндии. В Кремле сообщили, что стороны приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров (Россия, Украина, США). В канцелярии президента Финляндии уточнили, что беседа прошла по согласованию с Киевом и стала продолжением встречи в Осло 20 октября.