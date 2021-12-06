Жителей Нефтеюганска, Нягани и Урая выпустили из самоизоляции

В Нефтеюганске, Кондинском районе, Урае и Нягани отменены ограничения для непривитых жителей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ограничения действовали с 22 ноября по 5 декабря. Глава региона Наталья Комарова не подписывала документ о продлении режима, поэтому с сегодняшнего дня он считаются отменённым.

Напомним, власти ввели локдаун для непривитых 22 ноября. "Установить с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (село Леуши, посёлке городского типа Луговой, посёлке городского типа Междуреченский, посёлке городского типа Мортка, посёлке Мулымья), за исключением жителей, прошедших вакцинацию против коронавируса или переболевших этой инфекцией при наличии подтверждающих это документов – QR-кода или соответствующей справки от врача", - говорилось в постановлении губернатора Натальи Комаровой, опубликованном на официальном портале окружных властей.