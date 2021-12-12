На Ямале перестанут отстранять непривитых работников

На Ямале внесли изменения в постановление от 8 октября 2021 г. о вакцинации против коронавируса.

Текст постановления опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора, передает корреспондент Накануне.RU.

11 декабря пункт 3.2 об отстранении от работы и переводе на дистанционный режим труда признан утратившим силу.

Вакцинироваться по новому документу должны жители округа старше 60 лет, сотрудники медучреждений, все проживающие в центрах соцобслуживания, и жители Ямала с хроническими заболеваниями.