12 Декабря 2021
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вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На Ямале перестанут отстранять непривитых работников

На Ямале внесли изменения в постановление от 8 октября 2021 г. о вакцинации против коронавируса.

Текст постановления опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора, передает корреспондент Накануне.RU.

11 декабря пункт 3.2 об отстранении от работы и переводе на дистанционный режим труда признан утратившим силу.

Вакцинироваться по новому документу должны жители округа старше 60 лет, сотрудники медучреждений, все проживающие в центрах соцобслуживания, и жители Ямала с хроническими заболеваниями.

Теги: вакцинация, роспотребнадзор, прививка, работники



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