На Ямале больницы приостанавливают оказание плановой медпомощи из-за роста заболеваемости COVID-19

На Ямале больницы приостанавливают оказание плановой медицинской помощи из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Плановая помощь в городах Ноябрьск, Губкинский, Салехард, Тарко-Сале сокращается. Это связано с тем, что часть медицинского персонала вновь перенаправлена на усиление инфекционной службы. На борьбу с коронавирусом дополнительно направили 35 врачей. Всего в инфекционных отделениях и госпиталях занят 661 медицинский работник.

Временно приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи в Ноябрьской ЦГБ (хирургическое, урологическое, травматолого-ортопедическое, терапевтическое, неврологическое, кардиологическое отделения и отделение гнойной хирургии) и оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара.

В Губкинской ГБ приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими, ревматологическими заболеваниями, почечно-заместительной терапии, беременным), оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи, медицинской помощи в условиях дневного стационара.

В Салехардской окружной больнице приостанавливается оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара, отделения медицинской реабилитации (за исключением пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию), оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи врачей специалистов: пульмонолога, гематолога, нефролога, ревматолога, ангиохирурга, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в Центре здоровья окружной больницы.

В окружном противотуберкулезном диспансере приостановлено оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара в детском отделении с 18 октября.

В Тарко-Салинской ЦРБ приостанавливается проведение профилактических осмотров несовершеннолетних.

В округе разворачиваются дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе было развернуто 66 резервных коек для больных коронавирусной инфекцией в Новом Уренгое (26), Тарко-Сале (10) и Надыме (30). Вчера - еще 70, из них 40 - в Новом Уренгое, 30 - в Ноябрьске, 10 - в Муравленко.