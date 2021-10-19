19 Октября 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

На Ямале больницы приостанавливают оказание плановой медпомощи из-за роста заболеваемости COVID-19

На Ямале больницы приостанавливают оказание плановой медицинской помощи из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Плановая помощь в городах Ноябрьск, Губкинский, Салехард, Тарко-Сале сокращается. Это связано с тем, что часть медицинского персонала вновь перенаправлена на усиление инфекционной службы. На борьбу с коронавирусом дополнительно направили 35 врачей. Всего в инфекционных отделениях и госпиталях занят 661 медицинский работник.

Временно приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи в Ноябрьской ЦГБ (хирургическое, урологическое, травматолого-ортопедическое, терапевтическое, неврологическое, кардиологическое отделения и отделение гнойной хирургии) и оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара.

В Губкинской ГБ приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими, ревматологическими заболеваниями, почечно-заместительной терапии, беременным), оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи, медицинской помощи в условиях дневного стационара.

В Салехардской окружной больнице приостанавливается оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара, отделения медицинской реабилитации (за исключением пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию), оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи врачей специалистов: пульмонолога, гематолога, нефролога, ревматолога, ангиохирурга, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в Центре здоровья окружной больницы.

В окружном противотуберкулезном диспансере приостановлено оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара в детском отделении с 18 октября.

В Тарко-Салинской ЦРБ приостанавливается проведение профилактических осмотров несовершеннолетних.

В округе разворачиваются дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе было развернуто 66 резервных коек для больных коронавирусной инфекцией в Новом Уренгое (26), Тарко-Сале (10) и Надыме (30). Вчера - еще 70, из них 40 - в Новом Уренгое, 30 - в Ноябрьске, 10 - в Муравленко.

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На Ямале больницы приостанавливают оказание плановой медпомощи из-за роста заболеваемости COVID-19

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, койки, больницы, плановая медпомощь



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