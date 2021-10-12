В ЯНАО 130 классов переведены на дистант из-за коронавируса

Ямальские школьник и детсадовцы переведены на дистант из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования округа.

На сегодняшний день показатель по группам в детских садах на 60% превысил показатели двухнедельной давности и составил 78 групп, дети в которых вынуждены перейти на дистант. При этом число переведенных классов осталось практически на том же уровне и составляет 130 классов.

В учреждениях принимаются повышенные меры эпидбезопасности: регулярная дезинфекция, температурный контроль.

Напомним, что еще в прошлом году родители школьников, обучающихся в ямальских учебных учреждениях, могли по собственному желанию переводить детей на дистанционное обучение. Для перехода на удаленный формат обучение необходимо было написать заявление на имя директора школы, а выбрать дистанционку можно в зависимости от причин.