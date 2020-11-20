В СПИД-Центре Ноябрьска развернули 65 дополнительных COVID-коек

В ноябрьском СПИД-Центре Ямало-Ненецкого автономного округа развернули 65 дополнительных коек для людей с подтвержденным коронавирусом. Об этом Накануне.RUсообщили в пресс-службе правительства региона. Таким образом в медучреждении будет функционировать 120 коечных мест для лечения граждан со всеми формами заболевания.

Напомним, что сегодня в округе было лабораторно подтверждено 197 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период – 24 тыс. 377. 69 пациентов – в тяжелом состоянии, 4 – в крайне тяжелом, 26 пациентов с подтвержденным коронавирусом – подключены к аппаратам ИВЛ.