Власти Ямала запретили работу общепита и развлекательные мероприятия с 23.00 до 6.00

Власти Ямала поддержали решение Роспотребнадзора о новых "коронавирусных" ограничениях и ввели их в арктическом регионе, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе.

С 28 октября на Ямале вводятся дополнительные меры против распространения COVID-19. С 23.00 до 06.00 часов на Ямале запрещаются организация зрелищных и развлекательных мероприятий, показ кино, работа организаций общепита.

Усиливается режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, местах массового пребывания людей.