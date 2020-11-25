На Ямале больные коронавирусом вахтовики, предположительно, остались без медицинской помощи

В сети появилась информация о том, что вахтовики ямальского Бованенковского месторождения, подхватившие коронавирус, вынуждены лечиться своими силами – они остались без помощи медиков. Информацию об этом предстоит проверить окружной прокуратуре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, заболевшие коронавирусной инфекцией работники подрядчиков ООО "ГСП-2" и "ГСП-3", вынуждены находиться в изоляции без медицинской помощи. По изложенным в публикации сведениям прокуратурой будет дана оценка соблюдению прав вахтовых работников на доступ к своевременной и качественной медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Также стало известно, что прокуратура проверила сведения о том, что вахтовики не могут покинуть месторождение. Установлено, что рейсы из аэропорта Бованенково 12-14 ноября отменяли по причинам, связанным с погодными условиями, неисправностью воздушного судна, проведением противоэпидемических мероприятий. 15 ноября вахтовики благополучно смогли покинуть месторождение.

Напомним, в конце марта коронавирус уже влиял на работу крупнейшего на Ямале Бованенковского месторождения. Тогда из-за угрозы распространения инфекции была прекращена смена вахтовиков.