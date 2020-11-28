На Ямале режим повышенной готовности продлили до 15 января

Режим повышенной готовности на Ямале продлили до 15 января 2021 года, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Вместе с этим продлеваются "ковидные" ограничения для ямальцев. В частности, продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

Также сохраняется необходимость соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. После более чем 10-дневного выезда за пределы региона нужно сдавать тест на коронавирус.

Кроме того, с 23.00 до 06.00 запрещена демонстрация кинофильмов, организация зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания (кроме точек на вокзалах, заправках, в аэропортах, гостиницах, дистанционной доставки и обслуживания на вынос);

Предоставление услуг органами ЗАГС возможно только по предварительной записи. С 27 октября 2020 года соцвыплаты департамента и учреждений соцзащиты автоматически продлеваются до 1 марта 2021 года.