28 Ноября 2020
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Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

На Ямале режим повышенной готовности продлили до 15 января

Режим повышенной готовности на Ямале продлили до 15 января 2021 года, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Вместе с этим продлеваются "ковидные" ограничения для ямальцев. В частности, продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

Также сохраняется необходимость соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. После более чем 10-дневного выезда за пределы региона нужно сдавать тест на коронавирус.

Кроме того, с 23.00 до 06.00 запрещена демонстрация кинофильмов, организация зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания (кроме точек на вокзалах, заправках, в аэропортах, гостиницах, дистанционной доставки и обслуживания на вынос);

Предоставление услуг органами ЗАГС возможно только по предварительной записи. С 27 октября 2020 года соцвыплаты департамента и учреждений соцзащиты автоматически продлеваются до 1 марта 2021 года.

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На Ямале режим повышенной готовности продлили до 15 января

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Теги: самоизоляция, региональный оперштаб, ограничения, режим повышенной готовности



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