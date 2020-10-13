13 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) |

В Новом Уренгое осталось 11 свободных ковид-коек, а медиков везут из других регионов

В Новом Уренгое осталось 11 свободных коек для пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом глава города Андрей Воронов сообщил в своем канале Telegram. По его данным, из 162 коек заняты 151, из них 8 пациентов — это дети.

"В реанимации находится 6 человек, все они на ИВЛ. Продолжаем увеличивать коечный фонд. Как уже говорил ранее, будет полностью задействован 8-этажный корпус. Планируем вернуться к практике привлечения медиков из других регионов, предварительные договоренности уже есть", - отметил глава города.

Добавим, что Воронов и сам болен COVID-19. Он работает из дома.

Во время первой волны коронавируса Новый Уренгой оказался одним из лидеров по заболеваемости. В газовой столице представитель главы Чечни Рамзана Кадырова подхватил инфекцию и впал в кому. В городе уволены директора двух "Пятёрочек" - сотрудники не носили маски. Также в этом муниципалитете спецназ разогнал устроенную в разгар пандемии вечеринку. В городе от коронавируса умер бывший спикер гордумы Игорь Подовжний.

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В Новом Уренгое осталось 11 свободных ковид-коек, а медиков везут из других регионов

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Теги: новый уренгой, ковид



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