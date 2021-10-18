На Ямале введут QR-коды для посещения общественных мест

В Ямало-Ненецком автономном округе с 25 октября вводят обязательные QR-коды для посещения общественных мест, передает корреспондент Накануне.RU.

В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что информации об изменении постановления о режиме повышенной готовности пока не было, и посоветовали обратиться в ямальское управление Роспотребнадзора.

Получить оперативный комментарий от Роспотребнадзора не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

По предварительным данным, постановление выйдет завтра.