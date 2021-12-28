На Ямале режим повышенной готовности продлён ещё на три месяца

Режим повышенной готовности на Ямале продлён до 31 марта 2022 г., сообщили Накануне.RU в администрации округа.

Срок действия ПЦР-теста на коронавирус – 48 часов с момента получения результата. Требование о наличии отрицательного ПЦР-теста не распространяется на получателей соцуслуг при посещении организаций соцобслуживания, имеющих противопоказания к вакцинации.

Срок действия решений о признании граждан нуждающимися в соцобслуживании и индивидуальных программах предоставления соцуслуг продлевается до 31 марта 2022 г. без подтверждающих документов.