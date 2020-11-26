Жителей Ноябрьска будут уведомлять об открытии и закрытии больничного по смс

В Ноябрьске горожан об открытии и закрытии больничного будут информировать по смс, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сотрудники нашего call-центра по вопросам COVID-19 отмечают, что больше всего звонков от ноябрян касаются оформления больничных листов. Сегодня в Ноябрьске запустили систему оповещения горожан об открытии и закрытии больничных листов уведомляют по смс Рассылка значительно упростит процедуру для пациентов, решит проблему очередей в медицинских учреждениях и облегчит труд медиков", - написал в своём Telegram-канале глава города Алексей Романов.

В первый день было отправлено 234 уведомления.