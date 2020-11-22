Замглавы Салехарда Иван Вершинин вылечился от коронавируса

Заместитель главы Салехарда Иван Вершинин вылечился от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С момента положительного результата теста на коронавирус честно отбыл свой срок под "домашним арестом", принимал все прописанные лекарства. И вот, наконец, посетившая меня врач с уставшими красными глазами серьёзно посмотрела мне в открытый рот, сказала, что "я у неё сегодня 47-й", взяла необходимый мазок, который показал отрицательный результат", - написал политик на своей странице "Вконтакте".

23 ноября он выйдет на работу.