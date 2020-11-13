В Новом Уренгое педагогов детсадов и школ будут тестировать на коронавирус

В Новом Уренгое на коронавирус будут тестировать педагогов школ и детских садов. Такое решение принято на заседании городского оперштаба, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация по количеству заболевших в городе напряжённая. Сводка говорит о том, что удалось существенно уменьшить количество вызовов к детям. Конечно, здесь свою роль сыграли и каникулы, и частичный переход на "дистант". Этот результат надо закрепить. Дети часто переносят коронавирус незаметно, но при этом могут заразить и педагогов, и родителей", - написал в своём Telegram глава газовой столицы Андрей Воронов.

Сегодняшняя сводка дала 17 новых пациентов в Новом Уренгое.

"Мы продолжаем увеличивать коечный фонд. Готов к приему 80 пациентов госпиталь на базе предприятия "Арктикгаз": завезены мебель, оборудование, прибыли медики из других регионов. Общая мощность госпиталя – 300 коек, работы продолжаются. Сегодня-завтра ожидаем поступление кислородной станции для строящегося госпиталя на 200 коек. Первую очередь планируем ввести до конца ноября", - уточнил мэр.

Отметим, за сутки на Ямале – 193 новых инфицированных (всего за время пандемии – 23 тыс. 18).

"Сегодня в печальную статистику летальных исходов у пациентов с подтвержденным коронавирусом вошли восемь случаев за разные дни. Скончались пациенты в возрасте от 63 до 85 лет в Салехарде и Ноябрьске. Все они имели серьезные хронические заболевания, которые усугубили течение коронавируса", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.