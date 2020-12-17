17 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Еще 300 доз вакцин от COVID-19 поступило на территорию ЯНАО

300 доз отечественного препарата "Гам-КОВИД-Вак" прибыли в СПИД-Центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Очередная партия также пойдет на вакцинацию людей из групп повышенного риска, в которую входят медработники, педагоги и сотрудники социальной сферы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения округа, уже в ближайшее время препараты направят в региональные медучреждения. В Приуральский, Шурышкарский, Красноселькупский и Ямальский районы вакцина поступит в ближайшее время, сразу после окончания подготовки условий для хранения препарата.

"Поставка иммунобиологических препаратов осуществляется на федеральном уровне и зависит от распределения по субъектам РФ. В декабре на окружной склад СПИД-Центра всего поступило 800 доз вакцины от коронавирусной инфекции", - поясняет главный врач Окружного СПИД-центра Людмила Волова.

На данный момент от коронавируса уже привилось 314 ямальцев из девяти муниципалитетов. 276 из них – медработники, включая восемь главврачей, 25 – педагоги и 13 – сотрудники социальной сферы. Все, кто поставил прививку, хорошо себя чувствуют, что ежедневно фиксируют в дневнике здоровья.

Напомним, что сегодня в Салехардской окружной клинической больнице стартует первая прививочная кампания. Получено 40 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" и уже сегодня прививку поставит 10 человек. Повторная вакцинация по расписанию ровно через три недели.

"На протяжении всего времени после получения первого компонента вакцины, участники вакцинации будут вести дневник наблюдений за состоянием здоровья в личном кабинете портала Госуслуг. Медики предварительно связались с гражданами, которые получат первую прививку и предупредили о необходимости обязательного присутствия на повторной вакцинации", - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ "СОКБ" Татьяна Маценко.

Позже, когда на территорию Ямала прибудут дополнительные партии, список подлежащих иммунизации лиц будет увеличиваться. После отработки организационных вопросов и с началом массового производства вакцины бесплатная иммунизация начнется и среди населения. Особое внимание будет уделено группам риска.

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Еще 300 доз вакцин от COVID-19 поступило на территорию ЯНАО

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Теги: вакцина, прививки, коронавирус



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