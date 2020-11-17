В Ноябрьске скончалась фельдшер "скорой". Предположительно у нее был COVID-19

В Ноябрьске скончалась 58-летняя фельдшер "скорой" Светлана Шурдумова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ноябрьской станции "Скорой помощи".

Ей было 58 лет. Коллектив "Скорой помощи" выразил соболезнования родным и близким фельдшера.

"На станции Светлана Шурдумова работала с 2004 года, и проявила себя как человек с большой буквы, искренний, отзывчивый, всегда готовый подставить коллегам надежное плечо. Это огромная, невосполнимая потеря для всех сотрудников станции скорой медицинской помощи города Ноябрьск", - говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что в последнее время она находилась на лечении в больнице. Как сообщает "Ноябрьск 24" со ссылкой на свои источники, у женщины подозревали коронавирус.

Добавим, это не первый случай гибели медиков в Ноябрьске за время пандемии: в октябре стало известно о смерти медсестер СПИД-Центра Лидии Виздоаги и НЦГБ Ирины Голобурдовой, а летом 2020 года скончалась фельдшер "скорой" Айжан Тагамбекова. В ее честь назван микрорайон, где расположен больничный городок.

