На Ямале началась вакцинация педагогов от COVID-19

На Ямале стартовала вакцинация преподавателей и сотрудников образовательных учреждений от новой коронавирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, первыми новую вакцину опробовали 20 работников учебных учреждений Ноябрьска. Прививка ставится бесплатно и на добровольной основе при отсутствии каких-либо противопоказаний.

Накануне в Ямало-Ненецкий автономный округ также прибыла новая партия с 600 дозами препарата. Вакцина от коронавируса поступила на склад окружного СПИД-Центра, а уже в ближайшее время будет распределена между муниципалитетами. Помимо этого, до конца 2020 г. планируется еще одна поставка препарата.

На данный момент вакцинацию от COVID-19 прошло 730 ямальцев, среди которых медработники, а также сотрудники образовательной и социальной сфер. Кроме того, сделать прививку уже успели жители региона из иных групп риска заражения коронавирусом.